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Alayköy cinayetinde karar

Alayköy cinayetinde karar

04 Eylül 2018 Salı 15:08
Alayköy cinayetinde karar

Alayköy cinayetinde karar

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de boğularak ve darp edilerek öldürülen Zehra Sorver’in katilleri Levent Sorver 35 yıl, oğlu Mehmet Can Sorver 14 ay hapse mahkûm oldu.

Alayköy’de boğularak ve darp edilerek öldürülen Zehra Sorver’in katilleri Levent Sorver 35 yıl, oğlu Mehmet Can Sorver 14 ay hapse mahkûm oldu. Levent Sorver planlı cinayetten beraat ederken adam öldürmekten mahkûm edildi.

Olay nasıl olmuştu

Alayköy’de eşi ile ayrı yaşayan Zehra Sorver cinayeti ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüp baba ve oğul gözaltına alınmıştı. Genç kadının öldürülmesi ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda baba ve oğulun cinayeti işleyerek olaya intihar süsü vermeye çalıştıkları öğrenilmişti.

İntihar Süsü Vermeye Çalışmışlardı…

Darp ederek, başını yere vurup boğarak öldürdükleri Sorver’in kanlı elbiselerini çıkaran katil zanlıları, cansız olan Sorver’in ağzını açarak tuz ruhu döktü. Tuz ruhu Sorver’in yüzünün bir kısmına ve üstüne de döküldü. Daha sonra olay mahallindeki deliller yok edildi. Kan izleri silindi ve öldürülen Sorver sanki tuz ruhu içip intihar etmek için dolaba girmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Katil zanlıları intihar süsünün yanı sıra soygun süsü de vermeye çalıştı. Sorver’in boynundaki altın kolyeyi çıkaran zanlılar, Sorver’in üstünden çıkardıkları sütyen, pantolon ve tuz ruhu kutusunu olay mahalline yakın bir çöp kutusuna atmışlar ve tüm bu detaylar yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkmıştı.

Son Güncelleme: 04.09.2018 15:11
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