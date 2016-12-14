Alarmları Söküp Elbiseleri Çaldı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasından hırsızlık yapan zanlı Dilan Elbenim tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Dilan Elbenim'in 10 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasında 2 adet elbise üzerinden alarmları hasara uğrattıktan sonra çantasına koyup ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, bölgede benzer tip de hırsızlık olaylarının olduğunu ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.