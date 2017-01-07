Alanda Satanda Yakalandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa’da Mücahitler Parkın şüpheli görülen ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Ahmet Gökdoğan ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Leonard Chukwuemeka Agams tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Ahmet Gökdoğan’ın 6 Ocak 2017'de saat 21.00’de CÖŞ ekibi tarafından Lefkoşa Mücahitler Parkı'nda şüpheli görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 3 gram sentetik cannabionit bulunarak tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlının uyuşturucu maddeyi zanlı Leonard Chukwuemeka Agams’dan 250 TL karşılığında aldığının öğrenilmesinin üzerine Agams’ın da tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Agams, diğer zanlıyı ilk kez poliste gördüğünü ve uyuşturucu satmadığını söyledi.
Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.