Alan tutuklu yargılanacak

Alan tutuklu yatgılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“Tinder” isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden arkadaşlık kurduğu İsveçli 64 yaşındaki M.A.’ya 2016 yılında kendisini “Steven Emde Peterson” olarak tanıtarak, 500 bin TL’sini çalan Hüseyin Alan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Alan, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Hüseyin Alan’ın 2016 ile 2018 yılları arasında meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklandığını söyledi. İbrahim Varol, zanlının İsveç’te yaşamını sürdüren M.A. isimli 64 yaşındaki kadınla “Tinder” isimli sosyal medya üzerinden kendisini “Steven Emde Peterson” olarak tanıtıp bağlantı kurarak, yaklaşık 500 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini ifade etti. Varol, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edecek kısmın ortadan kalktığını belirterek, Alan’ın yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.