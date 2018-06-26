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Alan dolandırıcılıktan tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlık kurduğu İsveçli kadını kandırarak 500 bin TL’yi parayı cebe indiren Hüseyin Alan şikâyet üzerine tutuklandı

Alan dolandırıcılıktan tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlık kurduğu İsveçli kadını kandırarak 500 bin TL’yi parayı cebe indiren Hüseyin Alan şikâyet üzerine tutuklandı

26 Haziran 2018 Salı 19:53
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı

Alan dolandırıcılıktan tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlık kurduğu İsveçli kadını kandırarak 500 bin TL’yi parayı cebe indiren Hüseyin Alan şikâyet üzerine tutuklandı

M.A.’nın şikâyeti üzerine tutuklanan zanlı Hüseyin Alan, bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı ve aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Hüseyin Alan’ın 2016 ile 2018 yılları arasında meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

İbrahim Varol, zanlının İsveç’te yaşamını sürdüren M.A. isimli 64 yaşındaki kadınla “Tinder” isimli sosyal medya üzerinden kendisini “Steven Emde Peterson” olarak tanıtıp bağlantı kurarak, yaklaşık 500 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini ifade etti.

Varol, söz konusu bankanın kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiği, imza örnekleri alınması gerektiği ve banka dökümlerinin alınması gerektiğini ifade ederek, serbest kalması halinde yürütülen soruşturmaya etki edebilme olasılığı yüksek olan zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

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Hüseyin Alan500 Bin TLDolandırıcı
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