Alamin askere yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihal edip Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Bangladeşli Muade Alamin askerler tarafından yakalanarak bugün Askeri Mahkeme’de Yargıç Temay Sağer huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Nezaket Küpe olayla ilgili olguları aktardı. Polis, zanlının dün saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da 5. Piyade Bölüğü’nden askeri yasak bölgeyi ihlal edip güneye geçmek isterken askerler tarafından yakalandığını söyledi. Küpe, zanlının iki ayrı pasaport numarası ile ülkeye giriş yaptığını ifade etti. Küpe, Bangladeş uyruklu zanlının 21 Ekim’de ülkeye Ercan Havaalanından girdiğini, yasal statüsünün henüz tespit edilemediğini, ayrıca zanlından henüz ifade alınamadığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Küpe, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verirken, söz alan zanlı ülkeye çalışmak için geldiğini söyledi.