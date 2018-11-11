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Alacak verecek meselesi karakolda bitti

Alacak verecek meselesi karakolda bitti

11 Kasım 2018 Pazar 15:34
Alacak verecek meselesi karakolda bitti

Alacak verecek meselesi karakolda bitti

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartışan Mehmet Bulut, müşteki Şakir’e hem bıçak çekti hem de boğazını sıkarak ciddi şekilde darp etti. Müşteki Şakir’in şikayeti üzerine başlatılan tahkikat sonucunda dün Mağusa’da tespit edilen zanlı Bulut tutuklandı. “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Kasti hasar” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bulut aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet BulutMustafa ŞakirAlacakVerecekDarp
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