Alacak verecek meselesi karakolda bitti

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartışan Mehmet Bulut, müşteki Şakir’e hem bıçak çekti hem de boğazını sıkarak ciddi şekilde darp etti. Müşteki Şakir’in şikayeti üzerine başlatılan tahkikat sonucunda dün Mağusa’da tespit edilen zanlı Bulut tutuklandı. “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Kasti hasar” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bulut aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bıçak çekti, boğazını sıktı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Bulut’un, 8 Kasım 2018 tarihinde Tatlısu’da faaliyet gösteren bir market içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartıştığını söyledi. Mustafa Şakir ile tartışan zanlı Bulut’un, tasarrufunda bulundurduğu 26.5 cm uzunluğundaki bıçağı müşteki Mustafa Şakir’e göstererek üzerine yürüdüğünü belirten tahkikat memuru, zanlı Bulut’un müşteki Şakir’in tişörtünü çekip yırtmak suretiyle kasti hasar suçunu işlediğini, akabinde ise müştekinin boğazını sıkarak ciddi darp suçunu işlediğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 10 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Mehmet Bulut’un tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.