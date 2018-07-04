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Alacak verecek kavgası
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Alacak verecek kavgası

Alacak verecek kavgası

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:25
Alacak verecek kavgası

Alacak verecek kavga

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de alacak verecek yüzünden dün gece 5 kişi birbirine girerken, M.C.’nin evini basarak burnunu kıran Mesut Okur, Şükrü Dipdere ve Musa Saygın tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun mahkemede verdiği ifadede zanlıların, “Vahim zarar”, “Darp “ ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlılar Mesut Okur, Şükrü Dipdere ve Musa Saygın’ın aralarında alacak verecek meslesi yüzünden husumet bulunan M.C.’nin evini bastıklarını ve M.C., ile kardeşi Y.C.’nin evde olduğu esnada kavga çıktığını, çıkan kavgada M.C.’nin burnunun kırıldığını söyledi. Tosun, bölgede elde edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KavgaMesut OkurŞükrü Dipdere Musa Saygın
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