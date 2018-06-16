Alacak için silahlı baskın iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de alacak verecek yüzünden silahla ev bastığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Muhammet Suat Güner tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurda bulunan zanlı Muhammet Suat Güner’in 13 Haziran 2018 tarihinde Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf, korkutmak amacyla silah taşıma ve mülke tecavüz suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 13 Haziran tarihinde saat 16.00 raddelerinde henüz kimliği tespit edilmeyen meçhul şahıs ile birlikte Hamitköy’de sakin Eda Gezici’nin Aldora 28 Daire 2 adresindeki ikametgâhına gidip, abisi Murat Gezici’nin kendisine olan borcunu ödemediği ve nerede olduğunu söylemediği gerekçesi ile Eda Gezici’nin müsaadesi olmadan konu ikametgâh içerisine girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirtti. Polis zanlının ayrıca beraberinde getirmiş olduğu siyah renk tabancayı korkutmak maksadıyla Eda Gezici’ye gösterdiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mustafa Parlak mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve olayda kullanıldığı belirtilen silahın henüz tespit edilemediğini ve aranan bir erkek şahsın daha olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verir.