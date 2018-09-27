Akü zanlıları tutuksuz yargılanacak

Akü zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta faaliyet gösteren Atağ Akü Sanayi isimli işyerinden akü çaldığı tespit edilen zanlı Bilal Balcı ve çalınan aküleri satın aldıkları tespit edilen zanlılar Mehmet Şahin ve Metin Parıldar tutuklanarak bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, 23 Eylül’de saat 05.00’de zanlı Bilal Balcı’nın önceden çalıştığı, Üzeyir Altuntaş’a ait Atağ Akü Sanayi isimli işyerine girip, 22 adet hurda aküyü sirkat ettiğini anlattı. Polis, akülerin ayni gün bulunduğunu söyledi. Kanteper, zanlının sorgusunda 8 ile 23 Eylül tarihleri arasında toplam 10 kez muhtelif marka ve güçteki aküleri aynı şekilde sirkat edip, kiralık araca yükleyip, Haspolat’ta sakin Mehmet Şahin ve Metin Parıldar’a sattığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru Mehmet Kanteper, kiralık araç ve Bilal Balcı’nın söz konusu akülerin satışından elde ettiği ve tasarrufunda tespit edilen 1100 TL nakit paranın emare alındığını kaydetti. Kanteper, çalıntı aküleri alıp, satan, Mehmet Şahin’in 865 TL, zanlı Bilal Balcı’nın ise 4 bin 188 TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğinin belirlendiğine vurgu yaptı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, birer kefilin 50 bin TL’lik Şahsi Kefalet Senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç İnan, Bilal Balcı’nın ayrıca 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi.