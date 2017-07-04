Polisiye Olaylar:
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04 Temmuz 2017 Salı 11:50

Akü Yüzünden Burun Kırdı

Akü Yüzünden Burun Kırdı
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Gönyeli’de kendisine arabasının aküsünü vermediği gerekçesi ile Ahmet Şenoğlu’na yumruk atarak burnunu kıran zanlı Osman Eratlılar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Osman Eratlılar’ın 3 Temmuz tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de kullanımında bulunan aracının aküsünü kendisine vermediği gerekçesi ile tartıştığı Ahmet Şenoğlu’nun yüzüne yumruk vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
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