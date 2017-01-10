AKÜ HIRSIZI YAKALANDI





Lefkoşa ve Dikmen’de araçlardan akü çalan B.G (E-26), tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, B.G.(E-26) Lefkoşa’da, Mehmet Tıpıcı’nın sorumluluğunda bulunan araca ait bir adet akü ile Ali Gürsoy’un sorumluluğunda bulunan araca ait iki adet aküyü çaldı.

Zanlı ayrıca Dikmen’de, Cuma Karagülle’ye ait aracın da sol arka camını kırıp, sol ön kapısını eğmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan oto teyp, amfi ve hoparlörleri ile aracın aküsünü çaldı. B.G tutuklandı.