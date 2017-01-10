FLAŞ HABER

Zincirleme Kaza

Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ocak 2017 Salı 09:01

AKÜ HIRSIZI YAKALANDI

.

AKÜ HIRSIZI YAKALANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
AKÜ HIRSIZI YAKALANDI

Lefkoşa ve Dikmen’de araçlardan akü çalan B.G (E-26), tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, B.G.(E-26) Lefkoşa’da, Mehmet Tıpıcı’nın sorumluluğunda bulunan araca ait bir adet akü ile Ali Gürsoy’un sorumluluğunda bulunan araca ait iki adet aküyü çaldı.

Zanlı ayrıca Dikmen’de, Cuma Karagülle’ye ait aracın da sol arka camını kırıp, sol ön kapısını eğmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan oto teyp, amfi ve hoparlörleri ile aracın aküsünü çaldı. B.G tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Satıcı hapis tutuklu bekleyecek Satıcı hapis tutuklu bekleyecek
Alkol şişede durduğu gibi durmadı Alkol şişede durduğu gibi durmadı
Arkadaşının evraklarını çaldı Arkadaşının evraklarını çaldı
POLİSİYE OLAYLAR.. POLİSİYE OLAYLAR..
İmran Yeniden Sınır Dışı Edildi İmran Yeniden Sınır Dışı Edildi
İZİNSİZ AĞAÇ KESME İZİNSİZ AĞAÇ KESME
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Satıcı hapis tutuklu bekleyecek
.

Haberi Oku