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Akpınar tutuksuz yargılanacak

Akpınar tutuksuz yargılanacak

16 Ekim 2018 Salı 16:50
Akpınar tutuksuz yargılanacak

Akpınar teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşkent Tavukçuluk’ta pazarlamacı olarak çalışan ve toplamış olduğu paraları cebe attığının anlaşılması üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Akpınar, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can, Ocak - Eylül 2018 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan zanlı Ahmet Akpınar’ın iş yeri adına satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436.34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının cebinde 6 bin 500 TL, evinde ise 10 bin TL bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis memuru Ömer Can, ayrıca tahsil edilen ve toplamda 2 bin 322 TL olan 4 ayrı fatura belirlendiğini kaydetti. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AkpınarTaşkent Tavukçuluk
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