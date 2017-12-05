Akkurt’a 7 Yıl Hapis Cezası



(Kamalı Haber) -Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Başkan Esendağlı sanık Tezcan Akkurt’un Bademliköy'ün kuzey kısmında denizden yaklaşık 100 metre içeride bulunan ormanlık arazi içerisinde ekmiş olduğu 529 kök hintkeneviri bitkisinin alınan ihbar üzerine bulunarak sanığın tutuklandığını anımsattı. Sanık Kadir Akbulut’un ise Akkurt’un uyuşturucu ziraatı yaptığını bildiğini ancak kendisine içimlik madde vermesi üzerine suça katkısının sükût kalması olduğunu belirtti.Başkan Melek Esendağlı sanık Tezcan Akkurt’un ziraatını yapmış olduğu 529 kök hintkenevirinin toplam ağırlığının 6 kilo 500 gram ağırlığında olduğunu ancak bu bitkilerin 322 gramının kullanıla bilir esrar olduğunun altını çizdi. Başkan Melek Esandağlı aktarmış olduğu olgular ışığında sanıkların suça katkıları ve sabıkalarını da dikkate alarak sanık Tezcan Akkurt’un 7 yıl sanık Kadir Akbulut’un ise 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.