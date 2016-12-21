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21 Aralık 2016 Çarşamba 14:54

Akıncılar’da Hırsızlık

Akıncılar'da Hırsızlık
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Akıncılar’da ise Veli Gazi’ye ait tarla içerisinde bulunan 7 adet rulo balya çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede şüpheli görülen O.M. (E-45) ve S.M. (E-50) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.


 
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