Akıncılar’da Hırsızlık

Akıncılar’da ise Veli Gazi’ye ait tarla içerisinde bulunan 7 adet rulo balya çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede şüpheli görülen O.M. (E-45) ve S.M. (E-50) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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