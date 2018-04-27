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Akın tutuklu yargılanacak
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Akın tutuklu yargılanacak

Cezaevinde bekleyecek

Akın tutuklu yargılanacak

Cezaevinde bekleyecek

27 Nisan 2018 Cuma 16:19
Akın tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize Türkiye'den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Koray Akın'ın üzerinde yapılan aramada eroin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Koray Akın'ın 24 Nisan tarihinde, saat 18. 00 sıralarında, Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 45 gram ağırlığında eroin türü madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Koray AkınUyuşturucu
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