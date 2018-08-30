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Akdoğan’da uyuşturucu

Akdoğan’da uyuşturucu

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:50
Akdoğan’da uyuşturucu

29.08.2018 tarihinde, saat 21:25 sıralarında,  Akdoğan’da, gerçekleştirilen operasyonda A.C. (E-50) ’nin  tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile  üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde konu şahsın ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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