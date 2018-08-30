Akdoğan’da uyuşturucu

29.08.2018 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Akdoğan’da, gerçekleştirilen operasyonda A.C. (E-50) ’nin tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde konu şahsın ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.