Akbaş teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındakimadde ile gelen zanlınarkotik detektör köpeği'ı geçemedi. Tutuklanan zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Burak Akbaş'ın 25 Nisan tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Tarçın tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram 60 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirterek ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve 6 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.