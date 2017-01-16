Polisiye Olaylar:
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16 Ocak 2017 Pazartesi 16:32

Ailem Beni Evden Attı

Ailem Beni Evden Attı
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Ailem Beni Evden Attı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber


Lefkoşa’da devlet dairelerinin duvarlarında asılı olan 15 adet klima dış ünitelerini çalarak hurdacılara satan zanlılar Avni Kansaran ve Musa Eryener teminata bağlanmak için bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Avni Kansaran ve Musa Eryener’in Lefkoşa’da Şehir Planlama Dairesi’nin duvarında monteli 4 adet klima dış ünitesi, 2 adet pencere tipi klima ve İskân Dairesi’nin sorumluluğundaki deponun duvarında monteli 2 adet pencere tipi klimaları çaldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını çalınan klima ünitelerinin zanlılar tarafından bir hurdacıya satıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Avni Kansaran bonzai bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü, ailesinin kendisini madde bağımlısı olduğundan ötürü evden attığını, parasız olduğu için bu suçu işlediğini söyledi. Kansaran klimaları satıp parası ile karnını doyurmaya çalıştığını 2 kardeşinin SOS çocuk köyünde kaldığını ve onlardan uzak olduğunu belirterek devletin yardım etmemesi durumunda bu suçu yeniden işlemek zorunda kalacağını söyledi.

Zanlı Musa Eryener ise madde bağımlısı olduğunu ve daha önce uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis yattığını, kimsenin kendilerine iş vermediğini bu nedenle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 
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Avni KansaranMusa EryenerKlimaHırsızlık
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