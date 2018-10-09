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Ahmet Akkuş tutuklu yargılanacak

Ahmet Akkuş tutuklu yargılanacak

09 Ekim 2018 Salı 18:11
Ahmet Akkuş tutuklu yargılanacak

Akkuş teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa surlar içinde 7 Ekim tarihinde bir evi açarak içerisinden iki kadına ait çantalar içerisinde para çalan mükellef asker zanlı Ahmet Akkuş tutuklanmasının ardında teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, huzurda bulunan zanlı Ahmet Akkuş’un 7 Ekim tarihinde,00.30 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Surlar içinde G.A isimli kadına ait ikametgâha batıya bakan kapalı ancak kilitsiz olan mutfak kapısını açıp içeriye girerek, evde misafir olarak bulunan Y.A isimli kadına ait çanta içerisinden 340 TL ve B.A isimli kadına ait çanta içerisinden 70 TL parayı sirkat ederek kaçtığını söyledi. Karagil olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarından zanlının tespit edildiğini ve tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest kalmasına emir verd

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AkkuşHırsız
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