Ahmed tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkası adına düzenlenmiş Nijerya pasaportu ile çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Sudan uyruklu Saim Ahmed bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 17 Temmuz sabah saat 06.00 sıralarında Ercan Havaalanı’dan Nijeryalı bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Nijerya pasaportu ile çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi. Zanlının daha önceden uyuşturucu suçundan çıkış yasağı olduğu için bu suçu işlediğini kaydeden polis, tutuklanan zanlının ifade vererek söz konusu pasaportu Mağusa’da 1500 dolara temin etiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının teminat değişikliği için başvurduğu ancak mahkeme tarafından kabul edilmediği için bu suçu işlediğini, serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 1 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.