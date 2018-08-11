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Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı

Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:23
Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı

Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de B.H’ye ait ikametgaha girip ziynet eşyası çaldığı gerekcesi ile tutuklanan Koruçam’da sakin zanlı Christakis Vaslili tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Christakis Vaslili’nin 9 Ağustos tarihinde saat 12.15 – 17.35 saatlari arasında Gönyeli’de müşteki B.H’ye ait ikametgahın batıya bakan mutfak kapısını hasara uğratmaksızın içeriye girerek üst katta kuzeye bakan dolap odasi içerisinde bulunan meçhul ayarlarda 1 adet dilek ağacı motifli altın kolye, 1 adet yüzük seklinde etrafı taşlı kolye, 1 adet ortası kalpli altin kolye, 1 adet üzeri çift altın toplu kolye, 1 adet infinitiy sonsuzluk altın kolye ve 1 adet üzeri beyaz altın taşlı olan pandora bilekliği sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının bölgede şncelenen kamera kayıtlarından tespit edilmesinin ardından Tepebaşında bulunarak tutuklandığını ve kullanımında bulunan araçta çalındığı beyan ediler ziynet eşyaları ile birlikte fazladan ziynet eşyasıda bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktrardı. Polis memuru Alperslan Yavuz zanlının karakola celp edildiğinde üzerinde yapılan aramada cebinde bir adet cilet bulunduğunu ancak daha sonra şubede sorgusu sırasında dil altınca çıkardığı jilet ile kendisine zarar vermeye çalıştığı sırada makul güç kullanılarak elinden jiletin alındığını belirtti. Polis zanlının doktor kontolüne gitmemk istememesi üzerine ambulansın karakola gelerek zanlıyı tedavi ettiğinide ekledi. Polis memuru Yavuz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, ancak halendaha ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini bu bağlamda zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Christakis VasliliHırsızçaldıZiynet EşyasıGönyeli
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