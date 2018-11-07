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Ağır teminata bağlandılar

Ağır teminata bağlandılar

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:03
Ağır teminata bağlandılar

Ağır teminata bağlandılar…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ve Salih Kara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele’de geçtiğimiz hafta zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme tarafından ağır teminata bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Kara Salih KaraUyuşturucu
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