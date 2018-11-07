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Ağır teminata bağlandılar

Ağır teminata bağlandılar

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:09
Ağır teminata bağlandılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ve Salih Kara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele’de geçtiğimiz hafta zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme tarafından ağır teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide İskele’de zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliği içerisinde Hintkeneviri türü bitki ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın konu çiftlik içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde konu çiftlik içerisinde yapılan aramada toplam 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile Hintkeneviri bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan muhtelif çeşit ve ebatlarda saksılar, ilaçlar, lambalar, hortumlar, yansıtıcılar, reflektör, fanlar, hazır toprak, buhar makinesi ve ilaçlama pompasının da bulunduğunu açıkladı. Konu 77 kök Hintkeneviri bitkisinin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini anımsatan tahkikat memuru, gelen analiz sonuçlarına göre konu bitkilerin yaklaşık 445 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Toplam 80 bin TL nakdi teminatla serbestler…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğulları, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 2’şer KKTC vatandaşının 150’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, zanlıların 300 TL’lik kefalet senedini şahsen imzalamalarına ve haftada 5 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi. Mesutoğulları, ayrıca zanlı Erkan Kara’nın 50 bin TL, zanlı Salih Kara’nın ise 30 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi.

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