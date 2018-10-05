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Ağır cezadan ıslah olmayan suçlulara tokat

Ağır cezadan ıslah olmayan suçlulara tokat

05 Ekim 2018 Cuma 17:35
Ağır cezadan ıslah olmayan suçlulara tokat

Ağır cezadan ıslah olmayan suçlulara tokat

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Merkezi Cezaevi’nde geçtiğimiz yıl bir koğuşta, 13 gram 269 miligram ağırlığında sentetik cannabionid ile yakalanan Münür Orçun Bolçanlı’ya 1 yıl, 16 yaşındaki İbrahim Elisopalı’ya 6 ay, Abdullahi El Yakup’a 4 ay, Hakan Demirbüken’e ise 3 ay hapis cezası verdi. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanıkları kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kararı açıklayan Hüdaverdi, çocuğa tecavüz etmekten 14 yıl hapis cezası alan İbrahim Elisopalı’nın 2 Mart 2028, uyuşturucu suçundan 8 yıl mahkum olan Münür Bolcanlı’nın 26 Ekim 2019, çocuğa tecavüz etmekten mahkum olan Hakan Demirbüken’in 26 Ocak 2024 ve uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası alan Abdullahi El Yakup’un 13 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden tahliye olacağını söyledi.Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanıkların işledikleri suçun 18 yıla kadar hapis cezası öngören, yaygın ve toplumun kanayan yarası haline gelen suç türlerinden olduğunu söyledi. Hüdaverdi, sanıkların ıslah olmak için bulundukları cezaevinde suç işlemelerini, sanıkların aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Hüdaverdi, Münür Orçun Bolçanlı’ya 1 yıl, 16 yaşındaki İbrahim Elisopalı’ya 6 ay, Abdullahi El Yakup’a 4 ay, Hakan Demirbüken’e ise 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Hüdaverdi, sanıkların cezalarını mahkûmiyetlerinden sonra çekmelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Münür Orçun BolçanlıIbrahim ElisopalıAbdullahi El YakupHakan Demirbüken
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