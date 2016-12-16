Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Aralık 2016 Cuma 17:31

Agams teminata bağlandı

Teminata bağlandı.

Agams teminata bağlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Agams teminata bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da şüpheli bulunarak üzerinde yapılan aramada Bonzai türü uyuşturucu bulunan Nijerya uyruklu Leonard Agams teminata bağlamak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 10 Kasım tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Leonard Agams'ın üzerinde arama yapıldığını ve aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bez parçası arasında muhafaza edilmiş 248 miligram Bonzai türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Raynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TeminatAgams
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlgi Alanları Elektronik İlgi Alanları Elektronik
Akıncılar’da Hırsızlık Akıncılar’da Hırsızlık
Gazimağusa'da Hırsızlık Gazimağusa'da Hırsızlık
İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU
İki Kişi Tutuklandı İki Kişi Tutuklandı
Çalıştığı İş Yerinden 5 Cep Telefonu Çaldı Çalıştığı İş Yerinden 5 Cep Telefonu Çaldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İlgi Alanları Elektronik

Haberi Oku