Agams teminata bağlandı



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da şüpheli bulunarak üzerinde yapılan aramada Bonzai türü uyuşturucu bulunan Nijerya uyruklu Leonard Agams teminata bağlamak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 10 Kasım tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Leonard Agams'ın üzerinde arama yapıldığını ve aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bez parçası arasında muhafaza edilmiş 248 miligram Bonzai türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Raynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.