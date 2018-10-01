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Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı

Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:25
Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı

Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da hırsızlık amacıyla komşusunun evine giren zanlı Ali Abdurrahmanoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 27 Eylül 2018 tarihinde hırsızlık amacıyla komşusunun evine giren ancak ev sahibi tarafından fark edildiği için bir şey çalamadan kaçan zanlı Ali Abdurrahmanoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Bir cürüm işlemek kastıyla konuta girme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Abdurrahmanoğlu davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 20 Eylül 2018 tarihinde ön izinle KKTC’ye geldiği tespit edildi.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, Akçadağ Sokak Debreli Apartmanında kalan zanlı Ali Abdurrahmanoğlu’nun 27 Eylül 2018 tarihinde saat 03:30 raddelerinde yine ayni apartmanın 4 numaralı dairesine bir cürüm işlemek amacıyla pencereyi açıp içeriye girdiğini belirtti. İçeriye giren zanlının evin salonunu karıştırdığı esnada ev sahibi Alpay Demir tarafından fark edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının bir şey çalamadan giriş yaptığı yerden geri çıkarak kaçtığını açıkladı. Tahkikat memuru akabinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat kapsamında zanlının 20 Eylül 2018 tarihinde KKTC’ye ön izinle geldiğinin tespit edildiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlıyı ön izinle getirten şirketle görüşüldüğünü ve konu şirketin işlenen suçtan dolayı zanlının ön iznini iptal edeceklerinin söylendiğini belirtti. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali Abdurrahmanoğlu’nun davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali AbdurrahmanoğluHırsız
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