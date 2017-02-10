ADAM ÖLDÜREN KKTC’YE KAÇIYOR



Mağua’da önceki gün ihbar üzerine yakalanan İlker Aydar’ın 2005 yılında Adana’da iki çete arasındaki kavgada 4 kişiyi öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıktı.



Girne Turizm Limanı’ndan 2011 yılında sahte pasaportla KKTC’ye giriş yapan İlker Aydar’ın, 2005 yılında Adana’da 4 kişinin öldürüldüğü bir olaydan üç kez ömür boyu hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Aydar, ihbar üzerine yakalandı



Mağua’da önceki gün ihbar üzerine yakalanan İlker Aydar’ın 2005 yılında Adana’da iki çete arasındaki kavgada 4 kişiyi öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıktı. İlker Aydar, yargılanarak üç ömür boyu ve 26 yıl hapis cezası aldıktan sonra 2011 yılında sahte pasaportla KKTC’ye geldi. 6 yıldır KKTC’de yaşayan İlker Aydar’ın, ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan girdiği tespit edildi.



Zanlı aleyhindeki soruşturma devam ederken, dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Mahkeme’de Adana’daki suçu konuşulmadı



Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci zanlı İlker Aydar’ın “Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme”, “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünmek” suçlarından tutuklandığını anlattı.



Döşenci, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek soruşturma amaçlı 1 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.



Adana’da ‘Süpürge’ operasyonunda yakalanmıştı



KKTC’de 2011 yılından bu yana başkasının kimliğine bürünerek yaşamını sürdüren 50 yaşındaki İlker Aydar’ın Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde korku ve sindirme yoluyla haksız kazanç sağlamak için suç örgütü kurdukları ileri sürülen ‘Çağlayan’ ve ‘Ozanlar’ çeteleri arasında 2005 yılında yaşanan çatışmada yer aldığı öğrenildi.



Çağlayan çetesinin lideri Namık Kemal Kımızoğlu’nun yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarak izini kaybettirmesinin ardından küçük kardeşi, ‘Küçük Çağlayan’ lakaplı Erkan Kımızoğlu, çete üyeleri İlker Aydar, İhsan Akboz ve Kadir Söğüt ile birlikte Ozanlar çetesinin lideri gazinocu Mehmet Ozan’ı oturduğu İnönü Bulvarı Yıldız Apartmanı önünde 2 Temmuz 2005 günü pusu kurup kelaşnikofla taradı. Adana polisi, Kımızoğlu ile birlikte 35 çete üyesini ‘Süpürge’ adını verdiği operasyonla yakaladı.



Mahkeme 2011 Ağustos ayında İlker Aydar’ı çete üyeliği ve adam öldürmekten 3 kez ömür boyu hapis ve 26 yıl hapse mahkûm etti.



Aydar, başkası adına düzenlediği sahte pasaportla 11 Eylül’de Türkiye’den kaçarak KKTC’ye geldi.







Kaynak: Havadis





