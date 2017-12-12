ADAM KAÇIRIP DÖVDÜLER

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa' da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde Adem Bilgi isimli şahsı kendisine ait anti-depresan ilaçları başkalarına verdiği gerekçesi ile darp eden zanlı Ömer Mert Özdemir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Ahmet Tuluhan olayla ilgili bulguları aktardı. Tuluhan 10 Kasım tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da YDÜ kampüsündeki yurtta kalan Adem Bilgi’nin, arkadaşlarına anti-depresan hap verdiği gerekçesiyle aranan E.T isimli bir şahıs ile birlikte, zanlı Ömer Mert Özdemir tarafından darp edildiğini söyledi. Polis zanlıların Âdem Bilgi’yi, zorla araca bindirip, Gönyeli Barajı’na götürüp, bu kez sopayla ve elleri ile ayaklarıyla vurarak ciddi şekilde dövdüklerini belirtti. Polis olayın polise aktarılması üzerine zanlı Ömer Mert Özdemir’in tutuklandığını E.T’nin ise aranmakta olduğunu mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikayette aranmakta olan zanlı E.T’nin müştekiye, “Eğer bu yaşananları anlatırsan, daha beterini yaparız” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Konu darp olayının ise zanlı Ömer Mert Özdemir tarafından cep telefonuna kaydedildiğini belirten Tuluhan, aranan bir bıçak, sopa ve bir zanlı olduğunu belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.