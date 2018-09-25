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Açıkbaş tutuksuz yargılanacak

Açıkbaş tutuksuz yargılanacak

25 Eylül 2018 Salı 17:31
Açıkbaş tutuksuz yargılanacak

Açıkbaş teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Fina Benzin İstasyonuna olan borcuna karşılık Türkiye’de düzenlemiş olduğu 12 adet çeki veren zanlı İbrahim Açıkbaş tutuklanarak bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahader veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı İbrahim Açıkbaş’ın 2018 yılı içerisinde Türkiye’de düzenlemiş olduğu Halk Bankası Adana şubesi ve Garanti Bankası Diyarbakır Şubesine ait toplam 12 adet 483 500 TL tutarında çek yapraklarını mazot borcuna karşılık olarak Haspolat’ta faaliyet gösteren Fina Benzin istasyonu işletmecisi Gökalp Alptürk'e vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Tarman meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine 21 Eylül 2018 tarihinde tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve tedavüle sürmüşö olduğu 12 adet çekin emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Burçin Korgan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesine, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim AçıkbaşSahteÇek
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