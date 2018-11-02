Aç kalınca hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de müşteri olarak girdiği marketten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Nijeryalı zanlı Theophilus Subway’in (E-30), bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, Girne’de faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerine müşteri olarak giden Nijerya uyruklu Theophilus Subway’in (E-30), market içerisinden, 331 TL değerinde gıda ürünü çaldığı sırada iş yeri çalışanları tarafından suçüstü tespit edildiğini söyledi. Zanlının polise teslim edildiğini, çantasına doldurduğu eşyaların markete iade edildiğini belirten polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının UKÜ’de yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile serbest bırakırken söz alan zanlı, “Karnın çok açtı. Param yoktu, bu nedenle çaldım. Herkesten özür dilerim” dedi.