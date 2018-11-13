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Abacı tutuksuz yargılanacak

Abacı tutuksuz yargılanacak

13 Kasım 2018 Salı 20:35
Abacı tutuksuz yargılanacak

Abacı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de beş yıl önce direktörlüğünü yaptığı şirketten ayrılan ve şirket adına Girne’de bir bankadan kredi başvurusunda bulunarak 23 bin 995 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin eden Metin Abacı, şikâyet üzerine dün tespit edilerek tutuklandı. Yapılan soruşturmada işlediği suçları itiraf eden Abacı, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte davranışla kredi temini” ve “Sahte davranışla kayıt etmek” suçlarından Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Metin Abacı’nın “Sahte belge düzenleme”, “Sahte davranışla kredi temini” ve “Sahte davranışla kayıt etmek” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 14 Haziran 2013 yılında ayrıldığı şirket adına 5 Eylül 2013 yılında kredi başvurusunda bulunarak 23 bin 995 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Çamlıbelli, işlenen suçun 16 Ekim tarihinde polise bildirildiğini detaylı yürütülen soruşturmanın akabinde zanlı Abacı’nın tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Yapılan sorgulamada, işlediği suçları itiraf eden Abacı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Abacı, 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin ayrı ayrı imza edeceği 100 bin ve 75 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 13.11.2018 21:54
Anahtar Kelimeler:
Metin AbacıSahte Belge
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