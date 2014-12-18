9 Yıldır Çalıştığı Yeri Soydu…

9 Yıldır Çalıştığı Yeri Çaldı…



Lefkoşa’da faaliyet gösteren DEVPA süper market’te 9 yıldır kasiyer olarak çalışan zanlı Rahat Hasanova satmış olduğu ürünlerden çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Cemil Basri olayla ilgili bulguları aktardı. Basri, zanlının 17 Aralık tarihinde Devpa Süpermarkete kasiyer olarak çalıştığını ve iş çıkışında çantasına toplam 30 TL değerinde muhtelif markalarda parasını ödemeden eşya koyarak çıkmaya çalıştığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde şirket sahibinin polise suç duyurusunda bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Cemil Basri mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının tahkikat maksatlı 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.