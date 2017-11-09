9 AY HAPİS YATACAK

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında heyet sanığı suçlu bulup mahkûm etti. Mahkeme heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, sanığın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu bir sırada araç kullanarak kaza yaptığının altını çizdi. Kıdemli Yargıç söz konusu kaza sonucunda şans eseri bir yaralanma olmadığını bu nedenle uyuşturucu madde kullanıp araç kullanan ve insan hayatını tehlikeye atan bir kişiye hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirterek sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.Dava konusu olay nasıl olmuştu:Sanık Zafer Özkaracan’ın 20 Ağustos 2017 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa’da, Osman Paşa Caddesi üzerinde madde tesiri altında araç kullandığı esnada kaza yapmış ve olay yerine gelen polis ekipleri sanığın hareketlerinden şüphelenip araç içerisinde arama yaparak 1 adet içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan elle sarılmış sigara ile gazete kâğıdına sarılı 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulması üzerine tutuklanmıştı..