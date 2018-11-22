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9 araç trafikten men edildi

9 araç trafikten men edildi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:26
9 araç trafikten men edildi

21.11.2018 - 22.11.2018 tarihleri, 21.00 - 01.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında Polis Özel Harekat Müdürlüğü personelinin de katımlı ile eş zamanlı asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, alkollü içki satış yapılan yerler, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar, parklar, Ayluga Kilisesi civarı, Ermeni Kilisesi civarı ve Terminal bölgesi, İskele Bölgesinde de yine kumarhaneler, bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler ile inşaat şantiyeleri kontrol edilmiştir.

Bölgelerde yapılan kontroller sonucu hakkında ihraç kararı olan 1 kişi ve ülkede ikamet izinsiz olarak kalan toplam 10 kişi tespit edilmiş ve söz konusu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır.  

Kumarhanelerde yapılan kontrolle sonucu ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 26 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Operasyon kapsamında araçlarda yapılan aramalarda ise bir araçta tecavüzi alet (ahşap sopa) bulunmuş ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde toplam 754 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Alkolü araç kullanmak suçundan iki tutuklanırken, çeşitli suçlardan dolayı  toplam 9 araç trafikten men edilmiş ve işlenen trafik suçlarından dolayı sürücülere ise toplam  45,282 TL para cezası kesilmiştir.     
 

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