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8’er gün daha tutuklu kalacaklar

8’er gün daha tutuklu kalacaklar

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:11
8’er gün daha tutuklu kalacaklar

8’er gün daha tutuklu kalacaklar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da 24 Ağustos tarihinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve 24 Ağustos tarihinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. 1 ay aşkındır soruşturma maksatları bakımından poliste tutuklu bulunan ve polise isimlerinin Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis olduğunu söyleyen ancak ibraz ettikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edilen 4 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarının yanı sıra “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarıyla da ilgili olarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlıların tutukluluk süresi 8’er gün daha uzatıldı.

Son Güncelleme: 03.10.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
TabancaGeorgios Otzisvili Pavlos AkritidisJan PonizilAlexis Moisidis
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