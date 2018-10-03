8’er gün daha tutuklu kalacaklar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da 24 Ağustos tarihinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve 24 Ağustos tarihinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. 1 ay aşkındır soruşturma maksatları bakımından poliste tutuklu bulunan ve polise isimlerinin Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis olduğunu söyleyen ancak ibraz ettikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edilen 4 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarının yanı sıra “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarıyla da ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlıların tutukluluk süresi 8’er gün daha uzatıldı.

Yazışmalara cevap bekleniyor…

Meselenin tahkikat memuru, 24 Ağustos tarihinde, adının Alexis Moisidis ve Jan Ponizil olduğu iddia edilen zanlıların üzerinde arama yapıldığını anımsattı. Yapılan aramada zanlı Moisidis’in üzerinde 1 adet toplu tabanca ve 6 adet canlı mermi, zanlı Ponizil’in üzerinde yapılan aramada ise 1 adet gazlı tabanca ve 1 paket şaşma bulunduğunu belirten tahkikat memuru, zanlıların evinde yapılan aramada ise 1 kutu gazlı hava tabancası şaşması tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Moisidis ve Ponizil’den yapılan soruşturmada ise isimlerinin Georgios Otsizvili ve Pavlos Akritidis olduğu iddia edilen zanlıların tespit edildiğini belirterek, ayni gün zanlı Otsizvili ile Akritidis’in evinde yapılan aramada 1 adet gazlı tabanca, 1 adet 9 mm tabanca ve 2 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların polise ibraz ettikleri kimliklerde yapılan incelemede tüm kimlik kartlarının sahte olduğunun tespit edildiğini ve zanlıların gerçek kimliklerinin tespit edilebilmesi için İnterpol aracılığı ile Türkiye ve Gürcistan’a, Bilgi Değişim Ofisi aracılığı ile de Güney Kıbrıs’a yazışmalar yapıldığını anımsatarak, Türkiye, Gürcistan ve Güney Kıbrıs’tan henüz cevap gelmediğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

8’er gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.