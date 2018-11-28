855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve orada 855 gr 106 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alarak KKTC’ye ithal eden sanık Raif Davulcular hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Davulcular, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından oy birliği ile 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Güney Kıbrıs’tan 2 bin Euro karşılığında almıştı…

Sanık Raif Davulcular, 11 Temmuz 2018 tarihinde Akyar Kara Giriş Kapısı’nın 100 metre ilerisinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmiş ve orada “George” isimli kişiden 2 bin Euro karşılığında 855 gr 106 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde almıştı. Ayni gün sanık Davulcular, almış olduğu uyuşturucu maddeler ile birlikte yine askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geri dönerek konu uyuşturucu maddeleri evine götürerek saklamıştı. 13 Temmuz 2018 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine sanık Davulcular’ın evine gitmişti. Evde tespit edilen sanık Davulcular’ın üzerinde yapılan aramada bel çantası içerisinde 886 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilirken, evin arkasındaki yardımcı odada bulunan buzdolabının dondurucu kısmında ise 31 adet ayrı ayrı streç naylona sarılı 849 gr 740 mlgr Hintkeneviri, ana evdeki yatak odasında 4 gr 880 mlgr Hintkeneviri, mutfak kısmında ise hassas terazi ve öğütücü tespit edilmişti.

Suçlu bulundu…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Raif Davulcular’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Hacı, mahkeme huzurundaki olgulardan görüleceği üzere sanık Raif Davulcular’ın ithal ve tasarruf ettiği 855 gr 106 mlgr ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri 3 farklı noktaya sakladığını anımsatarak, kişisel kullanımı için tasarruf ettiği sonucuna varılmasının mümkün olmadığını söyledi. Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etme suçu için 15 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Hacı, kanun koyucunun ön gördüğü uzun süreli hapislik cezalarının suçun ciddiyetini ve vahametini gözler önüne serdiğini ifade etti. Hacı, uyuşturucu suçlarının son derece ciddi ve toplumun çeşitli kesimlerine yayılan suçlar olduğuna dikkatleri çekerek, uyuşturucu suçlarının toplumun moral ve sağlığını tehdit ettiği gibi toplumu tedirgin eden suçlardan olduğunu vurguladı. Sanığın askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve oradan 855 gr 106 mlgr ağırlığında Hintkeneviri alarak KKTC’ye ithal edip tasarruf ettiğini anımsatan Hacı, konu uyuşturucu maddenin külliyatlı bir miktarda olduğunu ve insan sağlığını tehdit eden, binlerce kişiyi zehirlemeye yetecek miktarda olduğunu vurguladı. Hacı, sanığı, suçun ciddiyeti ile orantılı bir cezayla cezalandırmayı oy birliğiyle uygun ve adil bulduklarını belirterek, sanığı 5 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.