8 YIL SONRA YAKALANDI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ancak konu paketin gönderildiği kişi olan ve şu anda huzurda bulunan zanlı Salih Mayrok ülkede bulunmadığında ötürü hakkında tutuklama emri çıkartılmış ve tüm kapılara ikaz gönderilmişti. Zanlı olayın üzerinden geçen 8 yıllık sürenin ardından dün Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek Ağustos 2009 tarihinde ülkemize bir kargo şirketi ile huzurda bulunan zanlı Salih Mayrok adına kayıtlı paket geldiğini ve paket içerisinde 19 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak konu tarihte bir soruşturma başlatıldığını ve zanlı Mayrok’un ülkede tespit edilememesi üzerine soruşturmanın askıya alındığını belirtti. Polis meselede aranan kişi olan zanlı mayrok’un isminin kapılara bildirildiğini ve aleyhine tutuklamam emri alındığını, bu emir ışığında zanlının olaydan yaklaşık 8 yıl sonra dün Ercan havaalanından ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tarih olarak eski ancak tutukluluk açısından yeni olmasından ötürü soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapda 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.