8 Yıl Sonra Tutuklandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Türkiye’den 2009 yılında kargo ile 19 gram Hint keneviri getirten ve paketin şüphe çekmesi üzerine uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından ortadan kaybolan Salih Mayrok, 8 yıl sonra ülkeye giriş yapmak isterken önceki gün tutuklanmıştı. Mayrok bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, Ağustos 2009 tarihinde ülkeye bir kargo şirketi ile zanlı Salih Mayrok adına paket geldiğini ve paket içerisinde 19 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis, olayla ilgili konu tarihte bir soruşturma başlatıldığını ve zanlı Mayrok’un ülkede tespit edilememesi üzerine soruşturmanın askıya alındığını belirtti. Polis memuru İbrahim Atabek, aranan kişi olan zanlı Mayrok’un isminin kapılara bildirildiğini ve aleyhinde tutuklama emri olduğunu, zanlının olaydan yaklaşık 8 yıl sonra önceki gün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Atabek, soruşturmanın tarih olarak eski ancak tutukluluk açısından yeni olmasından ötürü soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Cenkay İnan, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.