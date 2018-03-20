8 Yaşındaki Çocuğa Taciz

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 43 yaşındaki adam 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Olay dün saat 17.00 sıralarında Girne’de meydana geldi.

Ömür Emirsyolu isimli 43 yaşındaki adam Girne’de kiralık araçla gezerken, apartmanın önünde oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu gördü. Zanlı, araçtan inip kızı apartmanın en üst katına çıkardı. Zanlı burada kız çocuğunun cinsel uvuzlarına elleyerek tacizde bulundu. Kızın çığlık atması üzerine zanlı kaçarken, olay polise bildirildi. Polis, akşam saatlerinde zanlıyı tespit ederek, gözaltına aldı. Zanlı bugün sabah saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarılarak hakkında üç gün tutukluluk emri alındı.

KKTC vatandaşı olan zanlının iki hafta önce yaşamını sürdürdüğü İngiltere’den işlediği suçlardan dolayı ihraç edildiği ortaya çıktı.