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7’şer bin TL’ye serbestler

7’şer bin TL’ye serbestler

26 Ekim 2018 Cuma 20:42
7’şer bin TL’ye serbestler

7’şer bin TL’ye serbestler

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nden 2 adet transcrip belgesi çaldıkları iddiasıyla tutuklanan zanlı Behnam Seyedi ile Bamdat Razavi bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar...

DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nden sahtelenmek üzere 2 adet transcrip belgesi sirkat etmekle suçlanan zanlı Behnam Seyedi ile Bamdat Razavi aleyhine yürütülen tahkikat tamamlandı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Seyedi ile Razavi tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Sirkat edildiği iddia edilen belgeler sahtelenmek üzere İran’a gönderildi...

Meselenin tahkikat memuru, DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nde asistan olarak çalışan zanlı Behnam Seyedi’nin 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlı Bamdat Razavi’nin istemi üzerine, zanlı Razavi’nin İran’da bir üniversiteye geçiş yapabilmesini sağlamak için Öğrenci İşleri Ofisi’nde bulunan 2 adet transcrip belgelerini sirkat ettiğini açıkladı. Konu belgeleri sirkat eden zanlı Seyedi’nin belgelerin üzerine zanlı Razavi’ye ait ders notlarının çıktısını bastığını belirten tahkikat memuru, zanlı Seyedi’nin konu belgeleri sahtelemek için İran’da bulunan bir kişiye gönderip zanlı Razavi’nin ders notlarını yüksek gösteren sahte transcrip belgesi hazırlattığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların 22 Ekim 2018 tarihde tutuklandığını belirterek, zanlı Seyedi’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Behnam Seyedi ile Bamdat Razavi’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 7’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.10.2018 20:55
Anahtar Kelimeler:
Transcrip Belgesi çaldıBehnam Seyedi Bamdat Razavi
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