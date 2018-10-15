7’şer bin TL’ye serbest kaldılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan ve Çiğdem’i tabanca ile tehdit eden zanlı Metin Zorba ile İnanç Keçeli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan ve Çiğdem’i tabanca ile tehdit eden zanlı Metin Zorba ile İnanç Keçeli hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Ciddi darp” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zorba ile Keçeli tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 8 Ekim 2018 tarihinde zanlı Metin Zorba ile İnanç Keçeli'nin Uluçam Yolu Sokakta Hakan Çiğdem ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını anımsattı. Çıkan tartışma neticesinde zanlı Zorba’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı kullanması için zanlı Keçeli’ye verdiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Keçeli’nin ise konu tabanca ile müşteki Çiğdem’in başına ve çenesine vurarak “Bu parayı ödemezsen seni öldürürüm" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu ve müştekiyi hedef alarak 2 kez tetik düşürdüğünü açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Teminata bağlandılar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Metin Zorba ile Keçeli’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 7’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 2’şer KKTC vatandaşının ise 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.