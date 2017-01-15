Polisiye Olaylar:
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15 Ocak 2017 Pazar 12:33

74 Yaşındaki Yayaya Çarparak Kaçtı

74 Yaşındaki Yayaya Çarparak Kaçtı
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74 Yaşındaki Yayaya Çarparak Kaçtı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük caddesinde 14 Ocak tarihinde saat 14.50’de yaya olarak bulunan Ahmet Barut’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Nhomachi Henrieta olay yerinden kaçmasının ardından tespit edilerek tutuklandı. Zanlının erkek arkadaşı Emeka Alexandre’da tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Trafik şubesinde görevli polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlı Nhomachi Henrieta’nın erkek arkadaşı adına kayıtlı olan kiralık aracı kullanma izni olmamasına rağmen kullandığı sırada Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesinde 14 Ocak tarihinde saat 14.50’de 74 yaşındaki Ahmet Barut’a çarparak yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis zanlının olay yerinde kiralık arabayı da bırakarak kaçtığını ve yapılan tahkikat sonucunda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis ayrıca zanlı Henrieta’ya adına kiraladığı aracı kullanması için veren erkek arkadaşı zanlı Emeka Alexandre da tutuklandığını ve bir soruşturma başlatıldığını belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
LefkoşaDr. Fazıl Küçük CaddesindeNhomachi HenrietaEmeka AlexandreAhmet BarutKazaTrafik
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