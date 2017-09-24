Polisiye Olaylar:
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24 Eylül 2017 Pazar 12:37

700 Kilo Kaçak Et

700 Kilo Kaçak Et
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700 Kilo Kaçak Et

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa -Mağusa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan Van araçta kaçak et bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mehmet Tunççağ ve Hüseyin Dağaşaner tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlılar Mehmet Tunççağ ve Hüseyin Dağaşaner’in 23 Eylül tarihinde, saat 23.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa -Mağusa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan Van araçta ithali yasak olan 700 kilogram sığır eti bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal edip etmediklerinin araştırılacağını belirterek ilk etap da 2 gün polis tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Hüseyin DağaşanerMehmet TunççağKaçak Et
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