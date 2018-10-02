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70 yaşında sahte evraktan yakalandı

70 yaşında sahte evraktan yakalandı

02 Ekim 2018 Salı 17:47
70 yaşında sahte evraktan yakalandı

70 yaşında sahte evraktan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evrak düzenleme suçundan yurt dışına çıkamadığı için yasa dışı yollardan ülkeden ayrılan 70 yaşındaki Hamza Avşar, Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken gözaltına alınarak bugün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Hamza Avşar’ın 2002 yılında sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve yalan ifade verme suçlarından tutuklandığını, soruşturmanın ardından tutuksuz yargılanmak üzere teminat ile serbest bırakıldığını söyledi. Zanlının aynı yıl mahkemeye başvurarak, 20 gün süre için teminat değişikliği yaptığını, yurt dışına çıktığını ancak 2004 yılında gelerek, mahkeme emrini çiğnediğini ifade etti. Zanlının ikinci kez mahkeme emrine itaatsizlik suçundan teminata bağlandığını belirten polis, Avşar’ın 2005 yılında ise çıkış işlemleri yapmadan KKTC’den kanunsuz bir şekilde çıkış yaptığını ifade etti. Zanlının önceki gün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edildiğini kaydeden polis, Avşar’ın askıda olan iki davası olduğunu da belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin 70 yaşında ve hasta olduğunu, geri dönüp adalete teslim olduğunu ve yargılamadan kaçmayacağını ifade ederek, tutuksuz yargılama talep etti.

Ancak mahkeme, daha önce mahkeme emrini çiğneyen zanlının kaçabileceğine bulgu yaparak tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 15 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hamza AvşarSahte Evrak
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