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7 yılda 259 bin TL vurgun

Lefkoşa’da 18 Ocak 2011 tarihinde vefat eden akrabasının 7 yıldır maaşını alarak yaklaşık 259 Bin 507 TL devleti dolandıran zanlı Hasan Kaptan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

7 yılda 259 bin TL vurgun

Lefkoşa’da 18 Ocak 2011 tarihinde vefat eden akrabasının 7 yıldır maaşını alarak yaklaşık 259 Bin 507 TL devleti dolandıran zanlı Hasan Kaptan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

22 Mayıs 2018 Salı 17:12
7 yılda 259 bin TL vurgun

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 18 Ocak 2011 tarihinde vefat eden akrabasının 7 yıldır maaşını alarak yaklaşık 259 Bin 507 TL devleti dolandıran zanlı Hasan Kaptan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşsoy huzurda bulunan zanlı Hasan Kaptan’ın 18 Ocak 2011 yılında ölmüş olan akrabası İsmail Hakkı Kaptan’ın ölümünü bildirmeyerek ortak hesaplarından Sosyal Sigortalar tarafından yatırılan malul emekli maaşını çektiğini söyledi. Zanlının bu yolla 7 yılda 259 bin 507 TL temin ettiğini kaydeden polis, olayın ortaya çıkması üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru Fahri Gümüşsoy 2011 -2018 yılları arasında yapılan işlemler için Sağlık Bakanlığı - Sosyal Sigortalar nezdinde arşiv incelemesi yapıldığını ve öldüğüne dair beyanın yapılmamasının yanı sıra herhangi bir yoklama kâğıdına da rastlanmadığını söyledi. Polis soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan KaptanSahtekarParaDevletVefatAkraba
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