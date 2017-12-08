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7 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar

7 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar

Mehmet Gündoğan
Mehmet Gündoğan
08 Aralık 2017 Cuma 20:00
7 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar
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Uyuşturucu Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik Şubesi Ekipleri Lefkoşa ve Girne’de düzenlediği operasyonda tutuklanan Mısır uyruklu zanlılar Ahmed Khaled Selim Mohamed Faggal, Abdelrahman Sayed Abouelwafa Ahmed,Mahmoud Ahmed Mohamed Ahmed Salem, Youssef Attıa Ramadan Antar İbrahim’in, Suriyeli Mohamad Rajab Baaj ve Kıbrıslı Rum zanlılar Constantinos Chrıstoforou, Chrıstakıs Polykarpou ve Maria Theocharous bugün yine Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri tarafından yakalanan ve dün duruşmaya çıkarılan zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı. Polis, önceki gün Karaoğlanoğlu bölgesinde Ahmed Khaled Selim Mohamed Faggal’ın evinde yapılan aramada, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Tutuklanan Faggal’ın uyuşturucu maddeyi zanlı Ahmed’den aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlı Ahmed, zanlı Salem ve zanlı İbrahim’in birlikte kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Polis, evin mutfağında 15 ayrı paket halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında madde, zanlı Salem’in odasında 16 ayrı paket halinde 80 gram ağırlığında madde, evin salonunda 10 gram madde, iki hassas terazi, plastik öğütücü, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü bulduklarını söyledi.

Polis, zanlı Salem’in sorgusunda uyuşturucu maddeleri 2017 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Zanlı Ahmed ile zanlı İbrahim ile anlaşıp 3 ayrı tarihte, her defasında 56 gram olmak üzere toplam 168 gram olarak Mohamad Rajab Baaj’dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Baaj’ın Lefkoşa’daki evine baskın düzenlediklerini, uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 100 Dolar, 2 bin 800 Euro, 4 bin 960 TL nakit para ile evin salon kısmındaki sehpa üzerinde 21 gram, mutfakta ise 20 gram hintkeneviri bulduklarını kaydeden polis, zanlının üzerinde ise 5 gram kokain bulduklarını açıkladı.

Tutuklanan zanlı Baaj’ın uyuşturucu maddeleri 2017 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Güney Kıbrıs’ta yaşayan Khalid isimli şahıs aracılığıyla 3 ayrı tarihte toplam 224 gram olarak KKTC’ne ithal edip, zanlı Constantinos Chrıstoforou’dan teslim aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesi araç park yeri içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; KWZ 790 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Chrıstakıs Polykarpou, araçta yolcu olarak bulunan zanlı Constantinos Chrıstoforou ve zanlı Maria Theocharous’un yakalandığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada arka kısımdaki paspas üzerinde streç filmlere sarılı 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını ifade etti. Mesele ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü, üç kişinin arandığını, telefon görüşmelerinin araştırıldığını ve uyuşturucuların analize gönderildiğini belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Son Güncelleme: 08.12.2017 20:14
Anahtar Kelimeler:
Mohamad Rajab BaajYoussef Attıa Ramadan Antar İbrahimMahmoud Ahmed Mohamed Ahmed SalemAbdelrahman Sayed Abouelwafa AhmedAhmed Khaled Selim Mohamed FaggalUyuşturucuConstantinos ChrıstoforouChrıstakıs Polykarpou Ve Maria Theocharous
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