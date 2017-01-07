Polisiye Olaylar:
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13 Ocak 2017 Cuma 15:32

7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Kılıç 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


 Lefkoşa’da 11 Ocak tarihinde evinde yapılan aramada 93 gram sentetik cannabionid türü bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mehmet Kılıç hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı bugün ek tutuklama talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, duruşmada yaptığı savunmada 93 gram bitkinin sadece 5 gramının uyuşturucu olduğunu, geriye kalan kısmın kekik olduğunu öne sürdü.

Duruşmada zanlı Kılıç’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alındığı, 11 Ocak tarihinde zanlının Lefkoşa’da bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Kılıç’ın polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştığını, bu esnada kapı camının kırıldığını ifade etti. Evde yapılan aramada mutfakta üç farkı yerde 1 gram, 7 gram ve 25 gram olmak üzere toplam 33 gram uyuşturucu bulduklarını kaydeden polis, zanlının sürekli girip çıktığı ve ambar olarak kullandığı yerde ise 60 gram bonzai bulduklarını belirtti. Zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını kaydeden polis, alınan bir günlük tutukluluk süresi içerisinde soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının tutukluluk süresini 7 gün daha uzatırken söz hakkı alan zanlı evde bulunan 93 gram bitkinin sadece 5 gramının uyuşturucu olduğunu, bunun da kendi içimliği için olduğunu, geriye kalan bitkilerin ise kekik olduğunu öne sürdü.



 
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Anahtar Kelimeler
Mehmet KılıçBonzaiUyuşturucu
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